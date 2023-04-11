Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 11 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине во вторник, 11 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 610 бойцов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на данных направлениях Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц военной техники, в том числе артиллерийскую установку Krab, которая поставлена на Украину из Польши, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, РСЗО «Град», и самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

В Артемовске штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» продолжили бои по взятию под контроль центральной части города. На флангах их поддерживали подразделения Воздушно-десантных войск России. Также за сутки в районе Артемовска было совершенно 11 вылетов самолетов.

Помимо этого, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также уничтожили 9 украинских беспилотников в Донецкой народной республике и Херсонской области.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8626 танков и других боевых бронированных машин, 1079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9426 единиц специальной военной автомобильной техники.