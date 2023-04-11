В России назвали причины сильного сокращения молодежи на рынке труда

Депутат Бессараб связала сокращение молодежи на рынке труда с демографической ямой 90-х

Существенное сокращение трудящейся молодежи в России связано как с демографической ситуацией, так и с большим количеством нерегистрирующихся самозанятых, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Причины и пути решения данной проблемы она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в 2022 году количество трудящихся россиян в молодом возрасте (до 35 лет) сократилось на 1,33 миллиона человек — до 21,5 миллиона, что составляет 29,8 процента всех занятых. Такой показатель стал минимальным как минимум с 2006 года, то есть за весь период доступных данных Росстата.

У нас в период 90-х была серьезная демографическая яма, когда молодые семьи предпочитали не рожать детей, поэтому мы сейчас пожинаем эти плоды. Кроме того, много молодежи сегодня в неформальном секторе занятости, к сожалению Светлана Бессараб депутат Госдумы

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что на текущий момент правительством, Госдумой и президентом делается многое для того, чтобы вернуть молодежь на рынок труда, предоставить ей первые рабочие места. В частности, для этого предусмотрен ряд социальных гарантий и льгот — как для работодателей, так и для работающей молодежи.

Проводится работа и в сфере демографии. «Чтобы увеличить количество рождаемых детей, сохранить старшее поколение, у нас есть нацпроект "Демография", нацпроект, который предусматривает занятость населения Российской Федерации, в том числе молодежи. Думаю, что со временем все это выровняется, но какой-то период времени мы еще будем пожинать плоды прошлого», — подытожила Бессараб.

Ранее исследование РАНХиГС показало, что с начала пенсионной реформы в России в 2019 году экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 год выросла на 12-16 процентных пунктов, а женщин 55-56 лет — на 13-14 процентных пунктов.

