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11:44, 11 апреля 2023Мир

В Польше назвали ерундой идею объединения с Украиной

НСН: экс-президент Польши Квасьневский назвал ерундой идею объединения с Украиной

Фото: Polska Agencja Prasowa / Globallookress.com

Польша никогда не строила планы по объединению с Украиной. Об этом заявил в интервью Национальной службе новостей (НСН) бывший президент Польши Александр Квасьневский.

«Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом», — сказал экс-президент.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Польша намеревается ввести войска на Украину и, воспользовавшись ослаблением республики, забрать часть ее западных территорий. Он утверждает, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша может присоединить к своей территории часть украинских земель под каким-либо предлогом. Белик заявил о желании Польши забрать часть Украины — например, территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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Глеб Бажуткин
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