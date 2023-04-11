В Лондоне опровергли версию о чуть не сбитом британском самолете истребителем РФ

Минобороны Британии опровергло версию, что истребитель РФ чуть не сбил британский самолет

Минобороны Великобритании опровергло версию прошлогоднего инцидента над Черным морем о якобы чуть не сбитом британском самолете российским истребителем над Черным морем. Об этом пишет Financial Times.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве», — заявили в военном ведомстве.

9 апреля The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки, сообщила, что российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма 29 сентября 2022 года.

В октябре глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес рассказал Палате общин, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, назвав их полет опрометчивым и отметив, что один из них приблизился к британскому самолету на 15 футов. Он добавил, что один из Су-27 «выпустил ракету», но не сказал законодателям, что инцидент был близок к сбиванию, заявив, что пуск ракеты являлся «технической неисправностью».