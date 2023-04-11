Зеленский утвердил увеличение оборонных расходов на рекордную сумму

Президент Украины Зеленский утвердил увеличение оборонных расходов на рекордные $14,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на рекордную сумму в 14,5 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 11 апреля, в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Закон вступит в силу в четверг, 13 апреля. Из этих средств 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) предусмотрено для Минобороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) — для системы МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) направят главному управлению разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) — службе безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) предназначены для администрации госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) и США помогли Киеву поправить бюджет. Правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в 39,9 миллиарда долларов. Киев покрыл дефицит бюджета после утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в 15,6 миллиарда долларов с учетом поддержки ЕС в рамках пакета макрофинансовой помощи и помощи других доноров.