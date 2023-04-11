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06:30, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили компенсировать оплату связи участникам СВО

Депутат Лантратова предложила выплачивать участникам СВО тысячу рублей на услуги связи
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ежемесячно выплачивать участникам специальной военной операции (СВО) на Украине по одной тысяче рублей для оплаты услуг связи. С этой инициативой она обратилась обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Лантранова указала на то, что военные общаются с родными и близкими не только посредством почтовых отправлений, которые для них бесплатны, но и с помощью мобильных телефонов. Поэтому она считает необходимым выделение указанных средств в качестве компенсации.

Депутат попросила правительство рассмотреть возможность реализации данной инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.

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Екатерина Подвигина
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