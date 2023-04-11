В Госдуме предложили компенсировать оплату связи участникам СВО

Депутат Лантратова предложила выплачивать участникам СВО тысячу рублей на услуги связи

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ежемесячно выплачивать участникам специальной военной операции (СВО) на Украине по одной тысяче рублей для оплаты услуг связи. С этой инициативой она обратилась обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Лантранова указала на то, что военные общаются с родными и близкими не только посредством почтовых отправлений, которые для них бесплатны, но и с помощью мобильных телефонов. Поэтому она считает необходимым выделение указанных средств в качестве компенсации.

Депутат попросила правительство рассмотреть возможность реализации данной инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.