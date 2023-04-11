Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира

Глава Центробанка Филиппин Медалла заявил о необходимости создания мультивалютного мира

Глава Центробанка Филиппин Фелипе Медалла на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявил о необходимости создания мультивалютного мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы филиппинского ЦБ, в настоящее время доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций. Медалла подчеркнул, что у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние годы Европа стала больше зависеть от США. По его словам, Европейскому союзу давно следует усиливать свою автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара. Он заявил, что сегодня ориентирами для развития стран является ускорение стратегической автономии и одновременно обеспечение финансирования экономик.

