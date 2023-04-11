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09:20, 11 апреля 2023Экономика

Одна из крупнейших газовых компаний России попросила снизить налоги

«Ъ»: глава «Новатэка» Михельхон попросил снизить налоги для «Ямал СПГ» и отсрочить платежи

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава одной из крупнейших газовых компаний России «Новатэк» Леонид Михельсон обратился в правительство с просьбой дать своему ключевому проекту «Ямал СПГ» отсрочку по выплате дополнительного объема налога на прибыль за 2022 год, пишет «Коммерсантъ».

Доплата возникла из-за решения Минфина пересмотреть порядок признания прибыли от разницы курсов. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что эти требования подразумевают доплату бизнесом в бюджет 268 миллиардов рублей. На «Ямал СПГ», утверждают собеседники издания, придется 40 миллиардов.

Такой дополнительный сбор сопровождается повышением ставки налога на прибыль для проекта с 20-ти до 34 процентов с 2023 года. В результате по итогам года доход «Ямал СПГ» может снизиться на 200 миллиардов рублей.

Михельсон в своем письме указал, что масштаб сборов существенно повлияет на денежный поток компании и, как следствие, возможность финансирования СПГ-проектов. В 2023 году «Новатэку» нужно потратить на проекты «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ» порядка 400 миллиардов рублей. В связи с этим глава компании предлагает перенести выплату дополнительных 40 миллиардов на конец 2023 года, а также не учитывать в налогооблагаемой базе за 2022 год положительные курсовые разницы для тех компаний, которым с 2023 года надо платить налог на прибыль в федеральный бюджет по повышенной ставке 17 процентов.

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«Ямал СПГ» относится к таким проектам, и если предложение главы «Новатэка» примут, то размер налога на прибыль для него в 2022 году сократится. Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов объяснил, что идея Михельсона приведет к сокращению налога на прибыль на 23 процента.

В свою очередь независимый эксперт Александр Собко напомнил, что «бумажная» прибыль для «Ямала СПГ» в 2022 году носила временный характер и в 2023-м может превратиться в аналогичный убыток, так что компания потеряет средства для инвестиций.

Ранее стало известно, что по итогам проверок индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в прошлом году Федеральная налоговая служба (ФНС) России доначислила налогов на рекордные 685,7 миллиарда рублей, что на 81 процент больше, чем в 2021-м.

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Платон Щукин
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