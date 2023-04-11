Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны

В бундестаге заявили о самом высоком со дня основания ФРГ росте цен на промышленные товары

Рост цен на промышленную продукцию в августе-сентябре 2022 года зафиксирован как самый высокий с момента основания ФРГ, заявила группа членов правой партии бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ). Соответствующий вывод содержится в парламентском запросе фракции, в котором депутаты констатируют негативное влияние антироссийских санкций на строительную и жилищную сферы Германии. Документ поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Санкции ЕС и Германии против России (…) направлены на ослабление российской экономики. Тем временем, однако, ощущаются негативные последствия [санкций] для экономики и населения Германии, которые также влияют на строительство и жилищную сферу», — напомнили депутаты.

В то время как цены производителей на промышленную продукцию в марте 2022 года выросли на 30,9 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года, соответствующие показатели за август и сентябрь 2022 года составили уже 45,8 % по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Это самый высокий рост в этой сфере с момента основания Федеративной Республики Германия депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству ФРГ

В связи с этим парламентарии указывают и на вытекающие из этого проблемы в сфере строительства: как уточняют в АдГ, рост цен на строительство жилых и нежилых зданий во втором квартале 2022 года составил около 19 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Строительная отрасль Германии сталкивается с растущим напряжением в закупках материалов, нехваткой сырья и квалифицированных рабочих, а также ростом процентных ставок на строительство. Развитие строительной деятельности снизилось в течение 2022 года. В 2022 году разрешений на строительство жилья было выдано на 6,9 % меньше, а поступающие заказы по основным строительным отраслям упали на 9,6 %», — говорится в запросе АдГ.

На основании вышеуказанных фактов депутаты обращаются к правительству с рядом вопросов о том, как оно оценивает ситуацию с ценами в сфере строительства Более того, депутаты интересуются и позицией правительства относительно «неизменности» санкций против России.

Рассматривает ли федеральное правительство возможность оценки наложенных им на Россию санкций с целью определения степени экономического и социально-политического ущерба, который они наносят Германии? Если да, то отменит ли федеральное правительство эти санкции? депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству ФРГ

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линдне заявил, что дефицит федерального бюджета Германии в 2024 году составит не менее 14 миллиардов евро.

«У нас будет дефицит в размере от 14 до 18 миллиардов при доходах в 424 миллиардов», — сказал он.