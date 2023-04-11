Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 11 апреля 2023Россия

Госдума поддержала обязанность предоставлять данные для воинского учета

Госдума поддержала обязанность МВД, ФНС и ЦИК предоставлять данные для воинского учета

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Государственная Дума приняла поправку об обязанности МВД, ФНС, ЦИК, других государственных органов, а также судов и организаций предоставлять данные граждан для воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо указанных структур, обязанность предоставлять сведения подлежащих воинскому учету граждан предполагается распространить на Минпросвещения, образовательные и медицинские организации, а также на внебюджетные фонды.

В соответствии с текстом поправки, указанным организациям предписывается предоставлять данные, необходимые для ведения воинского учета, в пределах своей компетенции и в электронной форме.

Во вторник, 11 апреля, Госдума рассматривает законопроект о едином реестре военнообязанных. В частности, документ предусматривает уведомление призывников посредством не только традиционных, но и электронных повесток. По словам председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, оба способа оповещения будут иметь равную юридическую силу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.