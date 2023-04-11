Госдума поддержала обязанность предоставлять данные для воинского учета

Госдума поддержала обязанность МВД, ФНС и ЦИК предоставлять данные для воинского учета

Государственная Дума приняла поправку об обязанности МВД, ФНС, ЦИК, других государственных органов, а также судов и организаций предоставлять данные граждан для воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо указанных структур, обязанность предоставлять сведения подлежащих воинскому учету граждан предполагается распространить на Минпросвещения, образовательные и медицинские организации, а также на внебюджетные фонды.

В соответствии с текстом поправки, указанным организациям предписывается предоставлять данные, необходимые для ведения воинского учета, в пределах своей компетенции и в электронной форме.

Во вторник, 11 апреля, Госдума рассматривает законопроект о едином реестре военнообязанных. В частности, документ предусматривает уведомление призывников посредством не только традиционных, но и электронных повесток. По словам председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, оба способа оповещения будут иметь равную юридическую силу.