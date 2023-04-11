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20:53, 11 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин прострелил руку просившего мелочь мужчины с топором

В Ростове-на-Дону прохожий прострелил руку мужчине с топором, просившего мелочь

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону прохожий прострелил руку мужчине, просившего мелочь с топором, сообщает ROSTOV.KP.ru.

Инцидент произошел около одного из супермаркетов. Возле него собралась компания из мужчин, в руках одного из которых был топор. Он обратился к проходящему мимо сотруднику вневедомственной охраны с просьбой дать денег и за отказ попытался напасть. В ответ охранник достал пистолет и сделал произвел выстрел в воздух, а когда это не помогло, выстрелил ему в руку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 42-летний мужчина выстрелил 27-летней девушке из пистолета в лицо и скрылся.

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Илона Палей
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