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10:36, 7 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил в лицо 27-летней девушке и попал в ИВС

В Петербурге 42-летний мужчина выстрелил 27-летней девушке из пистолета в лицо и скрылся

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в 27-летнюю девушку. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел на Ленинском проспекте около дома №78/1. Мужчина напал на потерпевшую и выстрелил ей в лицо из газового пистолета. Фигурант попытался скрыться, но полицейские вскоре задержали его возле соседнего дома.

Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и грабеж. Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Калининграде задержали 63-летнего местного жителя, открывшего стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранившего двух человек.

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Екатерина Власова
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