Российский «Посейдон» назвали оружием возмездия

Аналитик Леонков назвал ядерную торпеду «Посейдон» оружием возмездия

Российскую ядерную торпеду «Посейдон» можно назвать практически неуязвимым оружием возмездия, которое несет заряд «мегатонного класса». Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«"Посейдон" — это оружие возмездия, оно не является оружием первого удара. И это в первую очередь связанно с его техническими характеристиками. Так как у него неограниченная дальность плавания на больших глубинах, в районе километра, и которых ни одно существующее в природе антиторпедное устройство достигать не может. То есть "Посейдон" фактически неуязвим», — сказал аналитик.

Он отметил, что «Посейдон» является беспилотным аппаратом, которому не нужно выравнивать давление, и скорость подъема до цели будет соответствовать штатной скорости перемещения.

По словам Леонкова, заряд торпеды способен уничтожить не только военную базу типа «Сан-Диего», но и любую инфраструктуру, обеспечивающую ее работу и морскую логистику.

Ранее в апреле в публикации журнала Popular Mechanics российский «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что Россия развернет это оружие у берегов Тихого океана, поставив под угрозу военно-морские базы США.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству, сообщал, что дивизию атомных подлодок специального назначения, которые станут носителями «Посейдонов», планируют сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года.