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00:15, 11 апреля 2023Наука и техника

Российский «Посейдон» назвали оружием возмездия

Аналитик Леонков назвал ядерную торпеду «Посейдон» оружием возмездия

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскую ядерную торпеду «Посейдон» можно назвать практически неуязвимым оружием возмездия, которое несет заряд «мегатонного класса». Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«"Посейдон" — это оружие возмездия, оно не является оружием первого удара. И это в первую очередь связанно с его техническими характеристиками. Так как у него неограниченная дальность плавания на больших глубинах, в районе километра, и которых ни одно существующее в природе антиторпедное устройство достигать не может. То есть "Посейдон" фактически неуязвим», — сказал аналитик.

Он отметил, что «Посейдон» является беспилотным аппаратом, которому не нужно выравнивать давление, и скорость подъема до цели будет соответствовать штатной скорости перемещения.

По словам Леонкова, заряд торпеды способен уничтожить не только военную базу типа «Сан-Диего», но и любую инфраструктуру, обеспечивающую ее работу и морскую логистику.

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Ранее в апреле в публикации журнала Popular Mechanics российский «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что Россия развернет это оружие у берегов Тихого океана, поставив под угрозу военно-морские базы США.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству, сообщал, что дивизию атомных подлодок специального назначения, которые станут носителями «Посейдонов», планируют сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота России к концу 2024 года.

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Даниил Иринин
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