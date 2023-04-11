В Госдуме захотели запретить выезд из страны россиянам, получившим повестки

Получившим повестки россиянам захотели закрыть выезд из страны. Это следует из опубликованного на официальном портале Госдумы текста законопроекта о едином реестре военнообязанных.

Уточняется, что ограничения на выезд будут действовать вплоть до явки россиянина в военный комиссариат.

«Со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу.