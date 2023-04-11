На Украине начнут вручать повестки независимо от места жительства
Кабмин Украины разрешил военкоматам рассылать повестки независимо от места жительства
Правительство Украины разрешило территориальным центрам комплектации (ТЦК, коммерческий аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») страны вручать повестки мужчинам, независимо от места пребывания военнообязанных на военном учете. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Также ТЦК освободили от обязанностей по организации и ведению территориальной обороны.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра.
По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.