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12:14, 11 апреля 2023Бывший СССР

На Украине начнут вручать повестки независимо от места жительства

Кабмин Украины разрешил военкоматам рассылать повестки независимо от места жительства

Фото: Baz Ratner / Reuters

Правительство Украины разрешило территориальным центрам комплектации (ТЦК, коммерческий аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») страны вручать повестки мужчинам, независимо от места пребывания военнообязанных на военном учете. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Также ТЦК освободили от обязанностей по организации и ведению территориальной обороны.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра.

По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.

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Алевтина Запольская
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