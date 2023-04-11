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13:56, 11 апреля 2023Мир

Пентагон создал команду для расследования утечки разведданных

WSJ: Пентагон сформировал команду для расследования утечки секретных документов

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Пентагон сформировал специальную команду, которая будет заниматься расследованием утечки секретных разведданных. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Целью собранных специалистов является изучение того, как именно были раскрыты предполагаемые секретные документы. Это важно для США, так как Вашингтон стремится сдержать дипломатические последствия, пишет издание.

Уточняется, что Пентагон постарается оценить масштабы потенциального ущерба, а также установить личность причастного к утечке и распространению документов. «Пентагон собрал команду для проведения собственного расследования, чтобы определить подлинность фотографий засекреченных слайдов, появившихся в сети», — говорится в статье.

Ранее представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что утечка в интернет американских секретных документов может привести к смерти людей. Мигер считает, что последствия этих утечек могут быть значительными и даже смертельными для информаторов в разведке США.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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Варвара Кошечкина
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