Совфед 12 апреля рассмотрит закон об онлайн-повестках

Совфед 12 апреля на пленарном заседании рассмотрит закон об электронных повестках

Совет Федерации в среду, 12 апреля, на пленарном заседании планирует рассмотреть закон об онлайн-повестках в военкомат. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Ранее о том, что Совфед планирует рассмотреть данный закон, сообщил сенатор Владимир Кожин. «Да, будем рассматривать», — сказал политик, отвечая на вопрос о планах Совфеда на 12 апреля.

11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Согласно одной из принятых поправок, военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Ранее председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Он добавил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.