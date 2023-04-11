Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 11 апреля 2023Россия

Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты

Госдума приняла закон о штрафах за проникновение на режимные и особо важные объекты

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные и особо важные объекты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Принятый нижней палатой документ предусматривает наказание на самовольное проникновение за подлежащие обязательной охране объекты. Согласно тексту документа, к ним относятся объекты российских силовых структур и органов уголовно-исправительной системы, а также объекты, связанные с подготовкой и проведением мобилизации.

Для лиц, совершивших указанное правонарушение, предусмотрены штрафы в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, или исправительные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Помимо этого, закон устанавливает ответственность за проникновение на объекты Вооруженных сил, объекты топливно-энергетического комплекса и объекты, находящиеся под охраной.

За совершение этого правонарушения установлено наказание в виде штрафа от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Также во вторник, 11 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения о призыве на военную службу. Закон предусматривает, в частности, рассылку повесток онлайн и применение обеспечительных мер в отношении уклонистов. Так, при неявке в военкомат к таким лицам будут применять санкции в виде ограничения на управление транспортным средством, ограничение права на открытие ИП и иные меры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.