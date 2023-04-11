Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты

Госдума приняла закон о штрафах за проникновение на режимные и особо важные объекты

Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные и особо важные объекты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Принятый нижней палатой документ предусматривает наказание на самовольное проникновение за подлежащие обязательной охране объекты. Согласно тексту документа, к ним относятся объекты российских силовых структур и органов уголовно-исправительной системы, а также объекты, связанные с подготовкой и проведением мобилизации.

Для лиц, совершивших указанное правонарушение, предусмотрены штрафы в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, или исправительные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Помимо этого, закон устанавливает ответственность за проникновение на объекты Вооруженных сил, объекты топливно-энергетического комплекса и объекты, находящиеся под охраной.

За совершение этого правонарушения установлено наказание в виде штрафа от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Также во вторник, 11 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения о призыве на военную службу. Закон предусматривает, в частности, рассылку повесток онлайн и применение обеспечительных мер в отношении уклонистов. Так, при неявке в военкомат к таким лицам будут применять санкции в виде ограничения на управление транспортным средством, ограничение права на открытие ИП и иные меры.