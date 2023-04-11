В РПЦ отреагировали на притеснение Украинской православной церкви

Представитель РПЦ Кипшидзе: общение с епископами УПЦ сейчас крайне затруднено

Общение Русской православной церкви (РПЦ) с епископами Украинской православной церкви (УПЦ), притесняемыми киевской властью, крайне затруднено. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Любой контакт используется украинскими спецслужбами для последующих обвинений Вахтанг Кипшидзе представитель РПЦ

«Мы видим, что атмосфера ненависти, которую украинские власти сознательно создают вокруг канонической церкви, постоянная безнаказанность, которой пользуются экстремисты и радикалы, приводят к росту насилия, к нападениям, которые совершаются с полной убежденностью, что нападающий не понесет никакой ответственности. Поэтому они так оголтелое нападают на епископов», — заявил Кипшидзе.

Ранее в сети появилось видео нападения на православного епископа Ивано-Франковского Никиту возле епархиального управления в Черновцах. В Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что есть факты, которые доказывают, что нападение на епископа было умышленным. Отмечалось, что полиция, прибывшая на место событий, не арестовала нападавшего.

Накануне в городе Хмельницкий на западе Украины неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм. За взломавшими церковь следовали сторонники раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). После захвата церкви собравшиеся объявили о переходе храма под управление ПЦУ.