В РПЦ отреагировали на притеснение Украинской православной церкви
Общение Русской православной церкви (РПЦ) с епископами Украинской православной церкви (УПЦ), притесняемыми киевской властью, крайне затруднено. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Любой контакт используется украинскими спецслужбами для последующих обвинений
«Мы видим, что атмосфера ненависти, которую украинские власти сознательно создают вокруг канонической церкви, постоянная безнаказанность, которой пользуются экстремисты и радикалы, приводят к росту насилия, к нападениям, которые совершаются с полной убежденностью, что нападающий не понесет никакой ответственности. Поэтому они так оголтелое нападают на епископов», — заявил Кипшидзе.
Ранее в сети появилось видео нападения на православного епископа Ивано-Франковского Никиту возле епархиального управления в Черновцах. В Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что есть факты, которые доказывают, что нападение на епископа было умышленным. Отмечалось, что полиция, прибывшая на место событий, не арестовала нападавшего.
Накануне в городе Хмельницкий на западе Украины неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм. За взломавшими церковь следовали сторонники раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). После захвата церкви собравшиеся объявили о переходе храма под управление ПЦУ.