Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 11 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили склад боеприпасов и локатор ЗРК С-300 в зоне СВО

Минобороны: армия России уничтожила в зоне СВО склад боеприпасов и локатор ЗРК С-300

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России уничтожила склад боеприпасов, а также локатор украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, на территории Донецкой народной республики была вскрыта позиция радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, добавили в Минобороны.

Выявленные цели поразила оперативно-тактическая авиация ВКС России, а также ракетные войска и артиллерия.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили и лишили возможности участвовать в боевых действиях свыше 90 украинских солдат на краснолиманском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию
Названы мешающие здоровому сну пищевые привычки
В Кремле прокомментировали идею перезапустить приватизацию в России
Представитель Козловского высказался о требованиях отменить спектакли с артистом
Москвич пригрозил взорвать дом после признания его негодным к службе в зоне СВО
Гоблин рассказал о похудении
Российский губернатор задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников
В Южной Корее из-за сильного пожара эвакуировали сотни людей
Российская соцсеть начнет подстраиваться под настроение пользователей
Повестку захотели считать врученной через семь дней после размещения в реестре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.