Российские войска уничтожили склад боеприпасов и локатор ЗРК С-300 в зоне СВО

Минобороны: армия России уничтожила в зоне СВО склад боеприпасов и локатор ЗРК С-300

Армия России уничтожила склад боеприпасов, а также локатор украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, на территории Донецкой народной республики была вскрыта позиция радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, добавили в Минобороны.

Выявленные цели поразила оперативно-тактическая авиация ВКС России, а также ракетные войска и артиллерия.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили и лишили возможности участвовать в боевых действиях свыше 90 украинских солдат на краснолиманском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.