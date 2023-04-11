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23:38, 11 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин назвал единственный выход для ВСУ в Артемовске

Пушилин назвал сдачу в плен единственным выходом для украинских войск в Артемовске
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются на западе Артемовска (украинское название города — Бахмут), но отступать им некуда. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пушилина, единственным выходом для сил Киева на этой территории будет движение вперед с дальнейшей сдачей в плен. «Назад пути нет, потому что там работают заградотряды», — заверил врио главы ДНР.

Ранее Минобороны заявило, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центр Артемовска. Этому также содействует оперативно-тактическая авиация — она оказывает авиационную и огневую поддержку наступательных действий.

Сражение за Артемовск продолжается более восьми месяцев — украинские силы держат оборону в городе с августа 2022 года. 7 марта в ДНР заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону.

Марина Совина
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