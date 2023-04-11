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12:19, 11 апреля 2023Силовые структуры

В НАК рассказали о количестве предотвращенных в России терактов

НАК: в России за год предотвратили 118 терактов с участием молодежи
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

За год в России предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи. Об этом во вторник, 11 апреля, со ссылкой на национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает ТАСС.

По данным силовиков, исполнителями предотвращенных преступлений являлись молодые люди и подростки. Во время заседания НАК глава ФСБ Александр Бортников отметил, что в ходе проведения Россией специальной военной операции (СВО) спецслужбы Украины и Запада развернули активную идеологическую и вербовочную обработку россиян.

11 апреля Бортников заявил, что спецслужбы Украины вовлекают в диверсии молодых россиян.

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Владимир Седов
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