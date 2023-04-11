В ФСБ заявили о вовлечении российской молодежи в диверсии спецслужбами Украины

Директор ФСБ Бортников заявил, что спецслужбы Украины вовлекают в диверсии молодых россиян

Украинские спецслужбы вовлекают в диверсионную деятельность российскую молодежь. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его цитирует «Интерфакс».

Бортников отметил, что с февраля 2022 года в России силовики предотвратили 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были подростки и молодые россияне. По его словам, во время проведения спецоперации западные и украинские спецслужбы начали особенно активно вербовать граждан и вовлекать их «в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность».

Он добавил, что с территории Украины координируется и подготовка вооруженных нападений на учебные заведения. В этом случае кураторы выбирают молодых людей, находящихся под влиянием идей «Колумбайна» (запрещенное в России террористическое движение).

Во время выступления директор НАК заявил, что правоохранителям следует уделять особое внимание противодействию идеологии неонацизма и терроризма среди молодых россиян.

Ранее Бортников сообщил, что Украина угрожает России терактами, однако российские спецслужбы делают все для обеспечения безопасности в стране.