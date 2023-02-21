ФСБ предупредила об угрозе терактов из-за Украины

Директор ФСБ Бортников заявил, что Украина грозит России терактами

Украина угрожает России терактами, однако российские спецслужбы делают все для обеспечения безопасности в стране. Об этом в интервью Telegram-каналу SHOT заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Украина грозит нам терактами. Мы делаем все возможное, чтобы их исключить. Мы активно используем тот опыт, который приобрели в предыдущие годы», — цитирует Бортникова канал.

20 февраля стало известно, что силовые ведомства и дружинники Курской области переведены на усиленный режим работы. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт. Власти допускают, что в праздничные дни в области возможны террористические проявления, диверсии и провокации, пояснил он.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.

