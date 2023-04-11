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20:08, 11 апреля 2023Культура

Умер израильский писатель Меир Шалев

Израильский писатель, автор «Русского романа» Меир Шалев скончался в возрасте 74 лет

Фото: Jan Woitas / Getty Images

Скончался израильский писатель и публицист Меир Шалев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автор «Русского романа» и других произведений умер в возрасте 74 лет. «Как жаль, что у нас больше нет необходимого ожидания очередной новой книги Меира Шалева, которая выйдет в свет и изменит нашу жизнь, сделает ее богаче, полнее. Как грустно, что мы не сможем отпраздновать предстоящий День независимости вместе с ним, родившимся в 1948 году», — выразил соболезнования в связи со смертью ровесника государства Израиль президент страны Ицхак Герцог.

Меир Шалев родился 29 июля 1948 года в мошаве Нахалал. В 1966 году он был призван в Армию обороны Израиля. Шалев принимал участие в Шестидневной войне, где был ранен. Образование получил в Еврейском университете в Иерусалиме. Свою первую книгу, «Русский роман», он выпустил в 1988-м. Работы писателя переведены на десятки языков мира.

Ранее стало известно о кончине испанского автора Фернандо Санчеса Драго. Мужчина умер в возрасте 86 лет. Причиной смерти Драго стал сердечный приступ.

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Сергей Равин
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