Нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, что сок лимона сделает шашлык более полезным

Сок лимона может сделать шашлык более полезным, рассказала педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала россиянам способы снизить вред любимого блюда.

«Представление, что шашлык совершенно безвреден, — это миф, — заявила Юзуп. — Появляется все больше доказательств того, что употребление приготовленного на гриле мяса может негативные последствия для здоровья и даже повышать риск развития некоторых видов рака».

Нутрициолог пояснила, что во время приготовления мяса при высокой температуре образуются химические вещества, называемые гетероциклическими аминами (ГЦА) и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Доказано, что они увеличивают вероятность возникновения рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы.

Кроме того, дым, образующийся при сжигании древесного угля или дерева, может содержать вредные соединения, например, канцероген бензол, добавила она.

Мясо при воздействии высоких температур ярко демонстрирует реакцию Майяра. Это химическая реакция между белками и сахарами при нагревании, в результате которой образуется корочка, состоящая из конечных продуктов гликирования — AGEs. Гликация происходит и в нашем организме, но продукты AGEs со временем выводятся. Однако с возрастом процесс выведения замедляется. Накопившиеся AGEs способны вызывать воспаление Ирина Юзуп врач, нутрициолог

Однако это не означает, что нужно избегать жареного мяса, продолжила Юзуп. По ее словам, все зависит от типа и количества мяса, а также от способа его приготовления.

Например, использование сока лимона может помочь уменьшить образование ГЦА. Выбор более постных кусков мяса и удаление лишнего жира также может помочь снизить риск образования вредных химических веществ во время приготовления. Использование органического сырья для разведения костра также будет плюсом Ирина Юзуп врач, нутрициолог

Тем не менее, по словам Юзуп, некоторым людям лучше отказаться от употребления шашлыка. Мясо на гриле противопоказано пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта — язвой, колитом, панкреатитом, патологией желчного пузыря. Не рекомендуется есть мясо, приготовленное на открытом огне, и при заболеваниях почек.

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