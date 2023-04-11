Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях российского региона

Министр обороны Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Министр проинспектировал цеха производств в российском регионе , ему доложили о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск.

«Сергею Шойгу продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов», — сообщили в Минобороны.

В апреле российский министр также проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области. Промышленные объекты, которые посетил Шойгу, производят боеприпасы различной номенклатуры, среди них — авиационные и артиллерийские снаряды.