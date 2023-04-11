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14:46, 11 апреля 2023Россия

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях российского региона

Министр обороны Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Министр проинспектировал цеха производств в российском регионе , ему доложили о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск.

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«Сергею Шойгу продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня, а также автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов», — сообщили в Минобороны.

В апреле российский министр также проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области. Промышленные объекты, которые посетил Шойгу, производят боеприпасы различной номенклатуры, среди них — авиационные и артиллерийские снаряды.

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Анастасия Шейкина
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