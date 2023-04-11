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16:28, 12 апреля 2023Наука и техника

В Млечном Пути обнаружили около 200 тысяч звезд с низкой металличностью

В Чикагском университете обнаружили около 200 тысяч звезд с низкой металличностью

Фото: Bill Ingalls / NASA via Getty Images

Астрономы Чикагского университета обнаружили 188 002 кандидата в звезды с низким содержанием металлов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Звезды с низким содержанием металлов являются редкими объектами, поскольку до сих пор было обнаружено всего несколько тысяч звезд с содержанием железа ниже -2. В настоящее время SMSS J0313-6708 с металличностью ниже -7,3 является самой бедной металлами звездой, известной учеными на сегодняшний день. Считается, что ранняя эволюция Вселенной зависела от свойств первого поколения звезд, лишенных металлов.

В новой работе исследователи проанализировали фотометрические данные о синих и красных спектрах 210 миллионах звезд, полученные спутником Gaia ЕКА. В целом, команде удалось идентифицировать 127 096 ярких и 60 906 слабых звезд-кандидатов с низким содержанием металлов, расположенных в галактике Млечный Путь. Большинство из них находятся в центральной выпуклости галактики и в гало. Ожидается, что примерно 84 200 звезд окажутся звездами с действительно низким содержанием металлов.

Авторы исследования предполагают, что около 600 звезд из 84 200 подлинных звезд с низким содержанием металлов имеют чрезвычайно низкую металличность ниже -3,5. Было подсчитано, что остальные 2800 звезд должны иметь металличность от -3,5 до -3,0.

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Александр Еникеев
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