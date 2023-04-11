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10:30, 11 апреля 2023Наука и техника

Названы сроки начала госиспытаний российской «Стретты»

ТАСС: госиспытания лазерной системы «Стретта» могут начаться в середине лета

Фото: РИА Новости

Государственные испытания лазерной системы «Стретта», создающей виртуальную реальность для имитации боевых условий, могут начаться в середине лета. Соответствующие сроки со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе называет ТАСС.

«Появилась необходимость до государственных испытаний провести типовые испытания, что вызвало задержку в сроках проведения госиспытаний примерно в три месяца», — сказал собеседник.

В марте ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что государственные испытания лазерной системы «Стретта» могут начаться в апреле.

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В сентябре 2019 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе писал, что Минобороны России подписало контракт, предполагающий проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Стретта», которая обеспечит на специализированном полигоне одновременную подготовку двух бригад, использующих лазерные имитаторы стрельбы. Согласно сайту госзакупок, тендер на ОКР «Стретта», опубликованный Минобороны в июне того же года, оценивается в 756 миллионов рублей.

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Иван Потапов
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