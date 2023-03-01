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11:07, 1 марта 2023Наука и техника

В России начнутся госиспытания лазерной системы «Стретта»

ТАСС: госиспытания лазерной системы «Стретта» начнутся в апреле

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Государственные испытания лазерной системы «Стретта», создающей виртуальную реальность для имитации боевых условий, могут начаться в апреле. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Система "Стретта" будет представлена на государственные испытания до конца первого квартала этого года», — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2019 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что Минобороны России подписало контракт, предполагающий проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Стретта», которая обеспечит на специализированном полигоне одновременную подготовку двух бригад, использующих лазерные имитаторы стрельбы.

Согласно сайту госзакупок, тендер на ОКР «Стретта», опубликованный Минобороны в июне того же года, оценивается в 756 миллионов рублей, а соответствующие работы по нему должны быть выполнены в ноябре 2021 года.

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Иван Потапов
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