Россия построит лазерный полигон

Минобороны России подписало контракт, предполагающий проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Стретта», которая обеспечит на специализированном полигоне одновременную подготовку двух бригад, использующих лазерные имитаторы стрельбы, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник не назвал конкретную российскую компанию, которая выиграла конкурс на разработку комплекса, однако отметил, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся у армии образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

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«Также в рамках ОКР будет создано программное обеспечение, которое позволит детально проанализировать действия военных и их ошибки в ходе тренировок на лазерном полигоне», — добавил источник.

Согласно сайту госзакупок, тендер на ОКР «Стретта», опубликованный Минобороны в июне, оценивается в 756 миллионов рублей, а соответствующие работы по нему должны быть выполнены в ноябре 2021 года. Агентство напоминает, что изначально военное ведомство планировало оснастить лазерными имитаторами стрельбы производства немецкого концерна Rheinmetall полигон Мулино (Нижегородская область), однако поставки сорвались из-за санкций.

В июне руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал боевой лазер страшным оружием завтрашнего дня.

В феврале Госпогранслужба Украины заявила, что бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие.

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