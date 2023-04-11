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10:42, 11 апреля 2023Путешествия

Названы самые желанные зарубежные направления для летнего отдыха россиян

OneTwoTrip: Стамбул и Милан стали самыми желанными зарубежными направлениями у россиян

Фото: Ibrahim Uzun / Unsplash

Самыми желанными зарубежными направлениями у россиян на предстоящий летний сезон названы Турция и Италия. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, 4,9 процента отечественных туристов уже забронировали отели в Стамбуле. Кроме того, многие путешественники решили отдохнуть летом в Италии: на втором месте оказался Милан с долей 4,4 процента, на третьем — Рим (четыре процента). В топ-10 популярных зарубежных городов, где планируют провести отпуск россияне, также вошли Ереван (3,6 процента), Париж (3,5 процента), Барселона (2,4 процента), Венеция (2 процента), Дубай (1,9 процента), Анталья (1,6 процента) и Минск (1,3 процента).

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При этом аналитики раскрыли, что самая распространенная продолжительность отдыха — до семи дней (на такой срок оформлено 77,4 процента всех заказов). Еще 17,9 процента туристов забронировали гостиницы на 8–14 дней, а остальные 4,7 процента — более чем на две недели.

Ранее россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров — задумываться о летнем отдыхе туристам желательно еще в декабре. По словам эксперта по туризму Николая Мельника, у большинства туроператоров акция на ранее бронирование путевок заканчивается в конце марта-начале апреля, после этого «цены идут в динамику».

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Валентина Процкова
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