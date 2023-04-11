В казанском зоопарке родились пятеро сурикатов

В зооботсаду в Казани родились пятеро сурикатов

В зооботсаду «Река Замбези» в Казани родились пятеро сурикатов. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Как пояснили в зооботсаде, детеныши появились на свет еще 22 марта. К настоящему моменту они успели немного подрасти и окрепнуть и чувствуют себя хорошо. О детенышах заботится их мать, а также несколько других членов семьи сурикатов.

«Чтобы ей не было тяжело, назначены две няньки: взрослый самец Тим и старенький дедушка Пенёчек, который хоть и самый маленький, но больше всех желает поучаствовать в воспитании. Малыши часто собираются вокруг него и пытаются ему подражать», — рассказали в зоопарке.

Ранее в апреле сообщалось, что в зоопарке «Чудесный» под Уссурийском в семье канадских волков Дженны и Болто родился первый за пять лет детеныш. Отмечалось, что волчонок недавно открыл глазки и уже делает первые самостоятельные шаги.