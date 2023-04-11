В России назвали самые дорогие города для свадьбы

Ростов-на-Дону опередил Санкт-Петербург по средней стоимости свадебного торжества

Россияне стали чаще интересоваться услугами по организации и проведению свадьбы. Об этом говорится в совместном исследовании маркетплейса услуг YouDo.com и аналитического центра SOKOLOV (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За февраль и март 2023 года спрос на задания по подготовке к торжеству вырос на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Среди самых популярных услуг стали полная организация свадьбы (плюс 34 процента), поиск ведущих и аниматоров (29 процентов), фотографов (27 процентов), визажистов (24 процента), стилистов (19 процентов), поваров и барменов (16 процентов), а также свадебных декораторов (13 процентов).

В подсчетах учитывали цены на услуги организатора, декоратора, ведущего, фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара, а также на помолвочные и свадебные кольца. Самым дорогим городом для празднования свадьбы стала Москва — средняя стоимость торжества превысила 100 тысяч рублей. Ростов-на-Дону по расценкам суммарно на организацию празднования и покупку колец (97,3 тысячи рублей) опередил Санкт-Петербург (97,2 тысячи рублей).

В Екатеринбурге свадьба обойдется в 84,5 тысячи рублей, а в Новосибирске — в 75,3 тысячи. Для жителей Казани торжество обойдется в 72 тысячи рублей, а Краснодара — в 71,8 тысячи. Дешевле всего сыграть свадьбу можно в Уфе и Челябинске — в этих городах средние расценки на празднование составили 66,3 тысячи и 64,8 тысячи рублей соответственно.

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