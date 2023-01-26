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10:33, 26 января 2023Путешествия

В России захотели возвращать молодоженам деньги за медовый месяц

В России захотели ввести повышенный туристический кешбэк за медовый месяц

Фото: Drew Coffman / Unsplash

В России захотели начать возвращать молодоженам деньги за медовый месяц — директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести повышенный туристический кешбэк для россиян, которые недавно заключили брак. С подобной просьбой он обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишет RT.

В своем обращении политолог ссылается на действующую в России с 2020 года программу туристического кешбэка для путешествующих по стране граждан, которая предусматривает возврат туристам 40 процентов от стоимости поездки на Дальний Восток и 20 процентов — в другие регионы.

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«В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка», — говорится в документе.

Специалист предлагает возвращать молодоженам, отправившимся в путешествие по стране в течение шести месяцев с момента свадьбы, кешбэк в размере 50 процентов от стоимости поездки, но не более 50 тысяч рублей.

Ранее в России собрались изменить порядок распределения туристического кешбэка в пользу малоимущих граждан. Так, согласно новым правилам, компенсации за путешествия будут переориентированы с учетом критериев нуждаемости отечественных туристов.

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Валентина Процкова
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В России захотели возвращать молодоженам деньги за медовый месяц
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