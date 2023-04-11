Японская фармацевтическая компания задумалась о продаже завода в России

«Ъ»: японский фармпроизводитель Takeda может продать завод в Ярославле

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical задумалась о продаже российского завода в Ярославле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на фармрынке.

Как стало известно изданию, стоимостью предприятия уже интересовался ряд компаний. Однако на данный момент никаких конкретных переговоров нет. Собеседник «Ъ» отметил, что продажа завода в Ярославле не означает полного сворачивания компанией своего российского бизнеса. В то же время в российском офисе фармпроизводителя информацию о продаже завода назвали «рыночным слухом».

Отмечается, что вложения в российский завод составляют 117,43 миллионов евро. Мощности предприятия предусматривают выпуск 90 миллионов ампул и более трех миллиардов таблеток ежегодно.

В апреле 2022 года компания Takeda Pharmaceutical приостановила новые клинические испытания лекарств в России, а также прекратила новые инвестиции в страну из-за ситуации вокруг Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Кроме того, многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.