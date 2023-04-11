Россияне бросились вкладываться в ТЦ

Nikoliers: на ТЦ пришлось более 60% инвестиций в коммерческую недвижимость России

По итогам первого квартала 2023 года на торговые центры пришлось 61,4 процента инвестиций в коммерческую недвижимость России. О том, что инвесторы бросились вкладываться в ТЦ, сообщают эксперты Nikoliers, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил 1,348 миллиарда долларов. Показатель превысил результат первого квартала 2022-го в четыре раза и составил 47 процентов от всех инвестиций за прошлый год. 828,3 миллиона были вложены в ТЦ, еще 17,6 процента (238 миллионов долларов) пришлось на гостиничный сегмент, 11,4 процента (154 миллиона долларов) — на офисную недвижимость и 9,5 процента (128 миллиона долларов) — на склады.

84 процента заключенных сделок — это продажи активов иностранными собственниками. Стоимость реализованных зарубежными инвесторами активов в 2022-2023 годах составила 2,6 миллиона долларов. Согласно прогнозам экспертов, рынок инвестиций в коммерческую недвижимость будет демонстрировать рост на протяжении всего 2023 года, в том числе за счет продолжения сделок по выходу западных компаний из российских активов. По итогам года объем инвестиций в этом сегменте может составить 3-3,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года доля свободных площадей в торговых центрах Москвы достигла максимума за последние 10 лет. Показатель составил 14 процентов.