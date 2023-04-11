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11:29, 11 апреля 2023Путешествия

Тайский остров с лучшим в мире пляжем закроют для посещения туристов

Asia News: знаменитый тайский остров Крадан закроют для туристов с 1 июня по 30 сентября

Фото: Ravitpong / Wikimedia

Популярный тайский остров Крадан в Андаманском море с лучшим в мире пляжем закроют для посещения туристов на четыре месяца. Об этом пишет Asia News.

Уточняется, что местные жители опасаются большого наплыва отдыхающих и последующего разрушения экосистемы. Таким образом, знаменитый остров и расположенный на нем пляж Парадайз Бич, который в январе возглавил рейтинг британского World Beach Guide «100 лучших пляжей на Земле в 2023 году», будут закрыты с 1 июня по 30 сентября.

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По данным издания, тайцы хотят сделать сохранение хрупкой экосистемы острова, включая его коралловые рифы и морскую флору и фауну, своим главным приоритетом. «Независимо от присужденной награды, каждый делает все возможное, чтобы защитить остров, — заявил глава национального парка Прит Нарасрит. — Мы будем уделять больше внимания сохранению красоты нашей природы».

Ранее в марте сообщалось, что пляж на тайском острове Ко-Пхи-Пхи-Лех заполонили маленькие акулы. Советник Департамента национальных парков Таиланда Петч Манопавитр заявил, что ситуация может повлиять на туристический поток развивающегося острова.

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Фариза Бацазова
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