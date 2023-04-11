Россиянам раскрыли грозящие тюрьмой действия в популярных странах

Адвокат Зорин предупредил россиян о рисках попасть в тюрьму за курение вейпов в Таиланде

Россиян предупредили о рисках попасть в тюрьму за курение вейпов, кормление рыб и поцелуи в общественных местах в ряде популярных пляжных стран. Главные грозящие заключением действия туристов на отдыхе раскрыл адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин, передает «Общественная служба новостей».

Желающим посетить Таиланд путешественникам не стоит привозить с собой из России вейпы — использование данных устройств в королевстве карается лишением свободы на срок до 10 лет. Курение обычных сигарет в неположенном месте может привести к штрафу до 700 долларов (57,2 тысячи рублей) и запрету на въезд в страну. Также в Таиланде под угрозой штрафа запрещается кормить рыб, собирать кораллы и раковины.

В Турции туристам не следует распивать алкоголь на улицах, приставать к местным женщинам, фотографировать военных, полицейских, жандармов и спецтехнику. «Нельзя вывозить из Турции исторические артефакты, за это могут осудить на 5-12 лет лишения свободы. Поэтому помните, что маленький черепок от кувшина или камешек могут быть расценены как артефакты, на границе и у вас начнутся серьезные проблемы», — отметил эксперт.

Среди основных запретов, касающихся туристов в ОАЭ, — съемки на камеру местных жителей без их разрешения, а также объятия и поцелуи в общественных местах. За нарушение данного правила отдыхающие могут угодить за решетку на несколько месяцев. «Не забывайте про обязательное декларирование дорогих покупок и красный коридор, иначе вывозимые вещи могут объявить контрабандой, что также грозит лишением свободы», — добавил Зорин.

В Египте отдыхающим нельзя фотографировать военнослужащих, полицейских и военную технику, вывозить кораллы, раковины и другие морские «дары». Также большим штрафом карается незаконное проникновение на археологические объекты и «непристойные» действия на них.

«Не стоит надеяться на снисходительное отношение таможенников к туристам. Заметят и не простят, и выпутаться из сложной ситуации будет куда сложнее, чем ее не допустить», — заключил адвокат.

Ранее в апреле сотрудники полиции на индонезийском острове Бали задержали россиян, открывших подпольный покерный турнир. Карточный турнир проводился на вилле в районе деревни Чангу. Вход в него стоил два миллиона рупий (примерно 11 тысяч рублей). Теперь организаторам грозит депортация.