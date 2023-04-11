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07:19, 11 апреля 2023Россия

В Петербурге ребенок попал в реанимацию после катания на велотреке

На Крестовском острове в Петербурге ребенок попал в реанимацию после катания на велотреке

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове ребенок попал в реанимацию после катания на велотреке. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 11-летний мальчик упал с велосипеда во время заезда и ударился головой. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию с колотой раной печени, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки и ссадинами на лице.

В Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) по российскому городу сообщается, что после произошедшего начата проверка.

Ранее в Челябинске пятилетний ребенок попал в реанимацию после занятия в детском бассейне. По словам матери пострадавшего, сын чуть не утонул и наглотался воды. У мальчика диагностировали правостороннюю пневмонию, его забрали в отделение интенсивной терапии.

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Анастасия Шейкина
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