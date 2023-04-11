Переломавшую 30 костей звезду «Мстителей» заметили с тростью

Попавшего под снегоуборочную машину Джереми Реннера заметили с тростью

Попавшего под снегоуборочную машину голливудского актера, двукратного номинанта на премию «Оскар» Джереми Реннера, заметили с тростью. Кадры опубликовал портал TMZ.

Восстанавливающегося после серьезных травм актера сфотографировали в момент, когда он самостоятельно шел в студию телеведущего Джимми Киммела. До этого звезда «Мстителей» был замечен передвигающимся на электроскутере.

Фото: RB / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Об инциденте с ратраком стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу. Позже актер рассказал о переломе более 30 костей.