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13:18, 11 апреля 2023Культура

Переломавшую 30 костей звезду «Мстителей» заметили с тростью

Попавшего под снегоуборочную машину Джереми Реннера заметили с тростью

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Попавшего под снегоуборочную машину голливудского актера, двукратного номинанта на премию «Оскар» Джереми Реннера, заметили с тростью. Кадры опубликовал портал TMZ.

Восстанавливающегося после серьезных травм актера сфотографировали в момент, когда он самостоятельно шел в студию телеведущего Джимми Киммела. До этого звезда «Мстителей» был замечен передвигающимся на электроскутере.

Фото: RB / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Об инциденте с ратраком стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу. Позже актер рассказал о переломе более 30 костей.

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Варвара Кошечкина
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