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15:48, 11 апреля 2023Мир

В ОАЭ опровергли сообщения о помощи России в борьбе с западными спецслужбами

В ОАЭ опровергли сообщения о помощи России в борьбе со спецслужбами США и Британии

Фото: Mohamed Zarandah / Anadolu Agency / Getty Images

Сообщения СМИ о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) якобы согласились оказать России помощь в борьбе со спецслужбами США и Британии, являются полностью ложными. Об этом «Ленте.ру» заявил эмиратский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Собеседник издания рассказал, что власти страны не имели возможности ознакомиться со слитыми в сеть материалами американской разведки, на которые ссылаются СМИ. Тем не менее чиновник опроверг, что ФСБ обращались к эмиратскому правительству с просьбой о подобном сотрудничестве.

Он добавил, что власти страны заинтересованы в «глубоких и прочных отношениях со всеми странами» и привержены соблюдению международного права. «С самого начала конфликта ОАЭ призывают к деэскалации и началу дипломатического диалога», — добавил чиновник.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона, в которых в том числе содержалась информация об углублении сотрудничества между разведками России и ОАЭ. В частности, американские шпионы якобы подслушали, как сотрудники российской разведки хвастались тем, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании. Отмечалось, что в связи с этим в Вашингтоне опасаются, что ОАЭ позволяют России и ее гражданам срывать санкции, введенные в связи с украинским конфликтом.

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Валентина Шварцман
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