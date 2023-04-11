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12:40, 11 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о невозможности успешного контрнаступления Украины

Советник врио главы ДНР Пушилина Гагин заявил о малой численности резервов Украины

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком малая численность военных резервов для проведения успешного контрнаступления. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, пишет РИА Новости.

По его словам, сил ВСУ, сосредоточенных на линии соприкосновения, в настоящий момент «недостаточно для какого-то серьезного успеха в самом контрнаступлении».

Серьезная группировка ВСУ собрана в районе Часова Яра, на других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику, добавил Гагин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у ВСУ есть несколько планов наступления.

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Алевтина Запольская
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