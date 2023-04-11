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01:30, 11 апреля 2023Бывший СССР

Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат погиб на Украине

Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады Владимир Стретович погиб в ДТП на Украине
Владимир Стретович

Владимир Стретович. Фото: Wikipedia

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Стретович, возглавлявший захват одного из храмов Украинской православной церкви (УПЦ) погиб в результате ДТП на Украине. Об этом сообщил бывший украинский депутат Александр Доний, передает РИА Новости.

Информацию о гибели Стретовича подтвердил и другой бывший депутат Рады Михаил Поживанов. Украинская журналистка Мирослава Бердник указала на то, что незадолго до гибели экс-депутат возглавил захват одного из храмов УПЦ.

Ранее в апреле во время захвата храма УПЦ в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов. Во время конфликта во дворе храма чиновник вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю. По свидетельству очевидцев, после этого ему тут же стало плохо, он упал, и все попытки привести его в чувство оказались безуспешны.

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Марина Совина
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