Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат погиб на Украине

Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады Владимир Стретович погиб в ДТП на Украине

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Стретович, возглавлявший захват одного из храмов Украинской православной церкви (УПЦ) погиб в результате ДТП на Украине. Об этом сообщил бывший украинский депутат Александр Доний, передает РИА Новости.

Информацию о гибели Стретовича подтвердил и другой бывший депутат Рады Михаил Поживанов. Украинская журналистка Мирослава Бердник указала на то, что незадолго до гибели экс-депутат возглавил захват одного из храмов УПЦ.

Ранее в апреле во время захвата храма УПЦ в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов. Во время конфликта во дворе храма чиновник вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю. По свидетельству очевидцев, после этого ему тут же стало плохо, он упал, и все попытки привести его в чувство оказались безуспешны.