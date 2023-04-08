Во время захвата храма канонической УПЦ на Украине умер один из рейдеров

Во время захвата храма канонической УПЦ на Украине скоропостижно умер один из рейдеров

Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области скоропостижно умер один из рейдеров заммэра Кагарлыка Иван Семцов. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов Украины.

Отмечается, что Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко попытались захватить храм, используя для этого служебное положение. Во время конфликта во дворе храма заммэра вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю.

По свидетельству очевидцев, ему тут же стало плохо и он упал на землю. Все попытки привести его в чувство ничего не дали — мужчина скоропостижно скончался.

В публикации отмечается, что в советское время погибший занимал пост инструктора Теребовлянского райкома Комсомола, затем был инструктором сельскохозяйственного отдела Кагарлыкского райкома КПСС, а после этого работал на должности инструктора организационного отдела.

В октябре 2010 года Семцов был избран депутатом Белоцерковского районного совета от «Партии регионов», которую на Украине было принято считать пророссийской.

В последние недели на Украине накалилась ситуация вокруг канонической УПЦ, отмечает ТАСС. Так, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Параскевскую церковь в Новом Корце Ровненской области, кафедральный собор УПЦ во Львове, храм в Черновицкой области. 2 апреля был захвачен кафедральный собор епархии УПЦ в Хмельницком. 3 апреля депутаты городских советов Каменца-Подольского и Хмельницкого приняли решение о лишении УПЦ права пользования земельными участками, на которых расположены ее храмы. 6 апреля мэр Львова Андрей Садовый заявил, что каноническая церковь прекратила свое существование в городе, поскольку у нее полностью отобрали собственность.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов заставили освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями. 30 и 31 марта прихожане УПЦ не дали пройти комиссии заповедника к зданиям, которые они приехали проверять. Позднее там заметили полицейских с автоматами. Украинские силовики также подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры.