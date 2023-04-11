Задержание сотрудниками ФСБ финансировавшего ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания финансировавшего украинских военных жителя Хабаровска

Задержание подозреваемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя Хабаровска попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как силовики подбегают к стоящему на автобусной остановке мужчине в желто-синей куртке, укладывают его на землю и надевают наручники. После этого его отвозят в управление ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин финансировал украинских военных и неоднократно переводил деньги на покупку оружия и боеприпасов. В отношении него возбудили уголовное дело.

По статье о госизмене ему грозит от 12 до 20 лет колонии.