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10:52, 11 апреля 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за финансирование ВСУ

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене против жителя Хабаровска за финансирование ВСУ

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неоднократно переводил деньги на покупку оружия и боеприпасов.

В отношении него возбудили уголовное дело. По статье о госизмене ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Ранее ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Сахалина.

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Елизавета Новикова
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