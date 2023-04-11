Силовые структуры
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за финансирование ВСУ
ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене против жителя Хабаровска за финансирование ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, россиянин финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неоднократно переводил деньги на покупку оружия и боеприпасов.
В отношении него возбудили уголовное дело. По статье о госизмене ему грозит от 12 до 20 лет колонии.
Ранее ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать на стороне ВСУ жителя Сахалина.