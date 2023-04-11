Названа неочевидная причина появления жира на талии

Эндокринолог Дарья Нечаева назвала не связанные с перееданием причины лишнего веса

Лишний вес не всегда говорит о пренебрежении правилами здорового питания, считает эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Дарья Нечаева. Неочевидные причины появления живота и жира на талии она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Нечаева отметила, что наиболее частой причиной набора веса, не связанного с перееданием и пассивным образом жизни, является гормональный дисбаланс из-за нарушений в работе эндокринной системы. Спровоцировать такие нарушения, по словам специалистки, могут возрастные изменения, генетическая предрасположенность или продолжающийся в течение долгого времени стресс.

Стресс провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем. В таком случае снимать стресс нужно в спортзале или на природе, а также высыпаться Дарья Нечаева эндокринолог, диетолог

Помимо этого, лишние килограммы могут появиться из-за снижения уровня тестостерона у мужчин или переизбытка гормона роста. У женщин переизбыток мужских гормонов вызывает развитие синдрома поликистозных яичников, при котором также возможен набор массы.

Для поддержания стройности после 40 лет Нечаева рекомендовала регулярно заниматься спортом и урезать объемы порции примерно на десять процентов каждые десять лет.

Диетолог предупредила, что нездоровые пищевые привычки также могут стать причиной гормональных нарушений. «В этом случае течение ожирения рискует перейти в более серьезную стадию, а женщина или мужчина попадает в своеобразный порочный круг, начиная набирать лишний вес и из-за гормонов, и из-за проблем с питанием», — сказала Нечаева.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер назвала самые полезные снеки. Она посоветовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые не содержат искусственных добавок, красителей и консервантов, а также соли.