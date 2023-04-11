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05:59, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

Женщина находчиво проучила коллегу за попытку присвоить ее работу

Reddit: женщина дала понять боссу, что коллега пытается выдать ее отчет за собственный

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Aiku рассказала, как находчиво проучила коллегу за попытку присвоить ее работу и выдать за собственную. Когда та принесла начальнику распечатку 15-страничного отчета и сказала, что подготовила его, автор истории дала боссу понять, что его подчиненная лжет.

По словам Aiku, коллега работала на специально созданной для нее вакансии только потому, что ее отец играл с гендиректором компании в гольф. Эта девушка часто обвиняла других сотрудников в ошибках и присваивала их заслуги

Автор истории рассказала, что на работе проводила выставки, а потом составляла подробный отчет об их результатах. Вице-президентам нужны были бумажные отчеты, поэтому она распечатывала их и лично выдавала сотрудникам. Когда женщина передала коллеге в коридоре ее копию, та прошла в кабинет гендиректора и сказала, что сама подготовила отчет.

Чтобы отомстить, рассказчица следом вошла в кабинет и сказала, обращаясь к коллеге: «Я только что поняла, что в моем отчете есть ошибки в числах, дайте мне его обратно, я принесу исправленный».

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Женщина отметила, что когда она уходила из кабинета, начальник попросил ее закрыть дверь. Коллега же спустя пять минут вышла оттуда с красным лицом. «Я не удержалась и спросила: "Как прошел ваш маленький тет-а-тет с нашим боссом?"», — заключила героиня истории.

В комментариях под историей читатели поделились своими примерами борьбы с присваиванием чужой работы. «Коллега моего отца пытался украсть его программный код. На собрании папа спросил, почему переменные названы именами членов нашей семьи», — написал один из комментаторов. Многие также похвалили находчивость автора.

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Оксана Петина
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