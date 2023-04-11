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02:10, 11 апреля 2023Мир

В России обвинили Запад в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков»

Полянский: западные страны не заинтересованы в расследовании подрыва «Северных потоков»
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Западные страны, в первую очередь США, не заинтересованы в международном расследовании взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По словам дипломата, Запад, напротив, стремится помешать объективному расследованию инцидентов, заметая следы и направляя следствие по ложному пути. Он подчеркнул, что изначально было понятно, что некоторые западные страны, следующие политике Вашингтона, откажутся поддержать российскую резолюцию о проведении международного расследования диверсий на газопроводах.

«Их логика такова: идут три национальных расследования — в Дании, Швеции, Германии, — им нужно дать поработать», — заявил Полянский, указав, что прежде западные страны всегда были одними из первых, кто требовал разбирательств на международном уровне. При этом, добавил он, Москве не предоставляют информацию о ходе расследования, стараясь держать на расстоянии.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с Россией по расследованию диверсий на «Северных потоках» подрывает доверие к этому расследованию.

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Варвара Кузьмина
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